Mercato, Zhang ha già dettato le linee guida ai dirigenti. “Non ci saranno sorprese”

Dalla Coppa Italia allo Scudetto: negli ultimi dodici giorni, l'Inter si gioca tanto sul campo. Poi sarà tempo di mercato

Il presente, per l'Inter, si chiama Coppa Italia con la finale da giocare mercoledì con la Juventus. Poi ci sarà da lottare fino all'ultimo per sperare di bissare lo Scudetto e, una volta completate le due partite rimanenti, sarà tempo di programmare la prossima stagione e di vivere i mesi estivi del mercato. Il presidente Zhang ha già dettato le linee guida ai dirigenti, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: