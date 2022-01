Inter, il retroscena: “Ora si guarda altrove, ma questo nome piaceva davvero”

Il retroscena raccontato da Il Giorno: il direttore sportivo dell'Inter aveva messo gli occhi su questo nome qualche anno fa

Negli ultimi giorno si sono fatte ancora insistenti le voci di un possibile interesse dell'Inter nei confronti di Franck Kessie, centrocampista del Milan che andrà in scadenza il prossimo giorno. Ma il club nerazzurro apprezza il calciatore già da diverso tempo, come racconta Il Giorno in questo retroscena: "Non è un mistero che, ai tempi dell'esplosione all'Atalanta poi culminata nell'acquisto da parte del Diavolo, Kessié piacesse anche a Piero Ausilio. Al momento, però, l'Inter sembra guardare altrove per un rafforzamento della mediana (vedi Frattesi dal Sassuolo) e di mesi alla fine della stagione ne mancano abbastanza per poter pensare che un accordo col Milan si possa ancora trovare".