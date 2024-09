Il calciomercato è appena finito, ma il lavoro in casa Inter non si ferma: l'obiettivo per le prossime sessioni sarà quello di ringiovanire la rosa e sostituire i giocatori che andranno a scadenza di contratto. E gli occhi, scrive il Corriere dello Sport, sono puntati sulla difesa: "La stagione attuale è ancora alle prime battute, ma l’Inter guarda già avanti verso le necessità future. Fin qui programmare per tempo e muoversi con il dovuto anticipo ha permesso ai nerazzurri di trarre benefici ed è per questo che il club è intenzionato a percorrere la medesima strada.

In difesa sono all’ultimo anno di contratto sia Acerbi sia De Vrij, rispettivamente un trentaseienne e un trentaduenne, ma i radar interisti stanno già monitorando un nome non certo nuovo. Si tratta di Jaka Bijol, difensore sloveno venticinquenne dell’Udinese, che non essendo partito nella sessione di mercato appena terminata è diventato ancor di più un obiettivo di rilievo per la prossima stagione. Il club continua a seguirlo con attenzione, soprattutto alla luce del fatto che i due centrali attuali (Acerbi e De Vrij) avranno ben presto bisogno di un sostituto all’altezza per dare un futuro all’intero reparto arretrato. Se non entrambi, almeno uno dei due".