FCIN1908 / Inter, 60 mln di attivo? Novità sui tempi: va fatto entro giugno 2023

La novità è di quelle importanti, perché coinvolge l'argomento principe del mercato dell'Inter e perché potrebbe cambiare gli scenari, da qui al futuro. Tutti i tifosi nerazzurri, in questi mesi, hanno (purtroppo) dovuto prendere atto del fatto che il club dovrà realizzare un attivo sul mercato pari a 60 milioni di euro, condizione che spinge l'Inter a prendere in considerazione anche le offerte in arrivo per i big della rosa (Skriniar su tutti).