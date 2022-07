Inter-Oaktree, cosa succederà nel 2024? Ecco il piano chiaro di Suning

Non sono le difficoltà sul mercato a far cambiare idea a Steven Zhang: l'Inter, al momento, non si vende. E anzi, il piano è quello di tenerla ancora per molto tempo, anche dopo le scadenze che sono ormai imminenti: "Zhang ha sempre parlato - anche nelle scorse settimane - di sostenibilità finanziaria da abbinare alla competitività del club - scrive La Gazzetta dello Sport -, dunque alle vittorie, ai risultati sportivi. È un percorso virtuoso che l’Inter ha intrapreso da almeno due stagioni, ovvero dall’esplosione della pandemia in poi. Ed è un percorso che prevede sacrifici, a volte anche intoppi. Di sicuro, non è la via più breve per arrivare al successo.