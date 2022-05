Inter, nome nuovo per l’attacco: occhi su Broja, ma la concorrenza non manca

I nerazzurri sarebbero interessati all'attaccante albanese di proprietà del Chelsea, quest'anno in prestito al Southampton

C'è un nome nuovo sulla lista della dirigenza dell'Inter: secondo quanto scrive Goal, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Armando Broja, attaccante albanese classe 2001 di proprietà del Chelsea, quest'anno in prestito al Southampton dopo una stagione vissuta in Olanda con il Vitesse. Prima punta forte fisicamente (alto più di un metro e 90), già nel giro della Nazionale maggiore dell'Albania nonostante la giovane età, con la maglia dei Saintsha realizzato 9 reti tra Premier League, FA Cup e League Cup. Le sue prestazione hanno fatto drizzare le antenne a diversi club, tra cui Milan, Napoli, Newcastle e West Ham. Sotto contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2026, la sua valutazione si aggira sui 30 milioni di euro: in estate rientrerà a Londra, dopo di che Tuchel deciderà se dargli fiducia o se lasciarlo partire.