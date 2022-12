Inter, occhi su Fresneda: lo manda Ronaldo, su di lui anche la Juventus

Tra i tanti giovani presenti sulla lista della dirigenza dell'Inter c'è anche Ivan Fresneda, terzino destro spagnolo classe 2004, rivelazione del Valladolid del presidente Ronaldo. Sul giocatore, come scrive La Gazzetta dello Sport, c'è la concorrenza forte della Juventus e non solo: "Il suo identikit avrebbe convinto gli uomini mercato del club quanto Max Allegri: anche le relazioni dei suoi più stretti collaboratori lo indicano come un innesto ideale. Ma la Juve potrà andare all'assalto del calciatore solo dopo aver portato a termine una cessione, per questo rischia di farsi bruciare dalla concorrenza".