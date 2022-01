Inter, accelerata per Caicedo: “E Marotta ha già messo in chiaro di non voler…”

Oggi potrebbe esserci l’accelerata per Caicedo. Al momento la situazione è identica a quella di un paio di giorni fa, in stallo

Archiviato il colpo Gosens, che oggi sosterrà le visite mediche per poi firmare il suo contratto, l'Inter conta ora di chiudere anche un secondo tassello. Si tratta di Felipe Caicedo, l'uomo designato per rimpolpare il reparto offensivo. Scrive il Corriere dello Sport: "Oggi potrebbe esserci l’accelerata per Caicedo. Al momento la situazione è identica a quella di un paio di giorni fa, quindi in apparente stallo. L’Inter ha messo in chiaro di non voler pagare più di 750 mila euro per l’ingaggio dell’ecuadoregno per i prossimi 5 mesi. Il Genoa, però, gli garantisce 2,5 milioni a stagione, vale a dire che da qui al 30 giugno gli spetterebbe poco più di un milione. Il nodo è proprio quella differenza.