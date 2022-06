Inter, Onana a Milano tra una settimana. E arriva il rinnovo di Handanovic: i dettagli

Le scelte per porta dell'Inter verso la nuova stagione. Settimana prossima sono attese importanti novità per Handanovic e Onana

Le scelte per porta dell'Inter verso la nuova stagione. Ieri è arrivato il rinnovo di Cordaz, sarà ancora lui il terzo estremo difensore nerazzurro. Ora si attendono il prolungamento di Samir Handanovic e l'arrivo di André Onana, come svela La Gazzetta dello Sport oggi.

"L’Inter si muove in ogni reparto. Anche in porta: ieri Cordaz ha rinnovato per un’altra stagione il contratto con i nerazzurri, sarà il terzo portiere di Inzaghi anche il prossimo anno. Davanti a lui avrà Handanovic e Onana. Anche il capitano ha già messo il suo autografo sul rinnovo fino al 2023: ingaggio abbassato a 2,5 milioni, la prossima settimana arriverà anche l’ufficialità. E sarà così anche per Onana, pronto a unirsi definitivamente al mondo Inter dopo il blitz di inizio gennaio per le visite mediche".