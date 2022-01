Sky – Addio Perisic? Opportunità Cambiaso, l’Inter si sta già muovendo per il colpo

L'Inter pensa già alla prossima estate dopo aver chiuso a gennaio i colpi Robin Gosens e Felipe Caicedo a gennaio

L'Inter pensa già alla prossima estate dopo aver chiuso i colpi Robin Gosens e Felipe Caicedo a gennaio. In particolare, si pensa a un altro esterno sinistro visto che Ivan Perisic è in scadenza al 30 giugno 2022. C'è un nome su tutti per il reparto, come riportato da Sky Sport.