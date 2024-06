L'attaccante di proprietà del club nerazzurro è pronto a cambiare maglia: i due club di Serie A spingono per averlo

Il futuro di Gaetano Oristanio è tutto da scrivere. L’attaccante di proprietà dell’Inter e in prestito nell’ultima stagione al Cagliari è conteso da Genoa e Venezia, che stanno provando ad accaparraselo in vista della prossima stagione.

Ieri pomeriggio sono andati in scena due incontri in viale della Liberazione, nella sede dell’inter. A far visita al direttore sportivo Piero Ausilio il procuratore del calciatore Giuseppe Riso e il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli.