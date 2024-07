Non è ancora fatta per Gaetano Oristanio dall'Inter al Venezia: il nodo dell'operazione resta Tessmann per questi motivi

Alessandro Cosattini Redattore 5 luglio - 11:00

Non è ancora fatta per Gaetano Oristanio al Venezia. Ieri c'è stato un altro incontro tra Inter e Venezia, ma la situazione resta bloccata per ora. Il Corriere dello Sport ha fatto chiarezza su quanto sta succedendo per il baby nerazzurro e per Tanner Tessmann: "Un’altra fumata grigia, il nodo continua ad essere Tessmann. Già perché il club veneto, che vuole il giovane fantasista nerazzurro, spinge affinché il centrocampista americano, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che non vuole rinnovare, faccia il percorso inverso.