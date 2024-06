"A proposito, anche da quelle parti c'è un calciatore già promesso all'Inter che però gradirebbe un altro tipo di percorso. Parliamo di Tanner Tessmann, centrocampista in scadenza di contratto a giugno 2025. Il Venezia sa bene che Tessmann intende lasciare la laguna già quest'estate e che, essendo un calciatore in scadenza di contratto, non riuscirebbe a ricavarne quanto invece vorrebbe".

"Da qui l'idea di trattarlo con l'Inter, inserendo appunto Stankovic e Oristanio nella trattativa e vendendo Tessmann all'Inter, dopo avergli fatto estendere il contratto di un anno. La trattativa era stata impostata in questo modo perché c'era la speranza e la sensazione che, in merito all'affare Martinez, il Genoa avrebbe ragionato anche su altre contropartite. Ma evidentemente le cose non sono andate esattamente così ed è per questo motivo che adesso va trovato un nuovo equilibrio, vedremo se col Genoa o col Venezia".