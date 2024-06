Riso: “Oristanio? Genoa, Venezia e non solo. Carboni? Futuro dopo Copa America. Frattesi…”

Giuseppe Riso , agente tra gli altri di Frattesi, Oristanio e Valentin Carboni, ha parlato a FCIN1908.it dopo l'incontro di oggi nella sede dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni: "Non abbiamo parlato di Oristanio, abbiamo parlato di Frattesi e altre cose, solo di lui.

Valentin Carboni? È in Coppa America, non ne abbiamo parlato.

Su Frattesi abbiamo parlato in generale. Se ci sono offerte? Normale, non è un discorso di mercato, si ragiona su altre cose, non un discorso di mercato.