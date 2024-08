Tomas Palacios è pronto a diventare ufficialmente un giocatore dell'Inter: salvo ulteriori ritardi, oggi dovrebbe firmare un contratto quinquennale con il club nerazzurro. Il giovane difensore argentino, 21 anni, ha già completato ieri le visite mediche di rito e attende solo l'ok finale per recarsi in sede in viale della Liberazione e apporre la sua firma sul contratto. Rimangono da risolvere alcune questioni burocratiche tra l'Inter, il Talleres di Cordoba e l'Indipendiente de Rivadavia, ma il passaggio è ormai a un passo dal completamento.

Palacios non sarà subito un titolare, dovrà infatti adattarsi alle richieste tattiche di Simone Inzaghi e dimostrare di essere una valida alternativa ai difensori di punta della squadra, proprio come fece Yann Bisseck un anno fa. Tuttavia, l'acquisto dell'argentino non è da considerarsi semplicemente come un rinforzo d'emergenza per sostituire l'infortunato Buchanan. Palacios rappresenta invece un simbolo del nuovo corso intrapreso dall'Inter sotto la gestione di Oaktree, il fondo americano che ha rilevato la proprietà del club da Zhang a fine giugno.