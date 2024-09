Inter, Palacios ha voglia di emergere: ieri primo gesto per colpire Inzaghi

L'ultimo arrivato in casa nerazzurra vuole bruciare le tappe nel percorso di inserimento per essere subito alternativa preziosa

L'unico difensore volato via da Appiano per andare in nazionale durante questa sosta è Alessandro Bastoni. Per il resto, Simone Inzaghi ha avuto più o meno sempre al completo l'intera difesa dell'Inter, in modo da poter lavorare con grande tranquillità verso la ripresa degli impegni. L'allenatore nerazzurro ha anche testato la voglia di emerge dell'ultimo arrivato Tomas Palacios, come scrive il Corriere dello Sport di oggi: