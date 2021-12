Inter-Perisic, distanza per il rinnovo: “Nuovo summit già fissato, le cifre”

L'Inter dopo aver ufficializzato ieri il rinnovo di Federico Dimarco è al lavoro sui fronti Marcelo Brozovic e Ivan Perisic

Dopo aver ufficializzato ieri il rinnovo di Federico Dimarco, la dirigenza dell'Inter è al lavoro sui fronti Marcelo Brozovic e Ivan Perisic ( due giocatori su cui si è espresso Inzaghi in prima persona ). Prosegue la trattativa per il primo e il clima resta disteso, mentre diversa è la situazione per l'esterno croato al momento. C'è distanza tra le parti, come sottolineato anche oggi dal Corriere dello Sport.

"Perisic per il momento ha preferito non iniziare una vera e propria trattativa. Guadagna quasi 5 milioni a stagione e per rinnovare chiede una cifra ancora superiore (6); solo il Newcastle potrebbe arrivare a quella somma ma in questo momento il club inglese di certo non garantisce il livello di competitività dell'Inter. A febbraio Ivan e la società si parleranno di nuovo", si legge.