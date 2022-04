CorSera – Inter, il piano: 120 milioni da due cessioni. I 4 che hanno mercato

Anche questa estate i nerazzurri potrebbero essere costretti a ricorrere a delle partenze illustri e dolorose

Sostenibilità: è questa la parola usata più volte dalla dirigenza dell'Inter rispondendo alle domande riguardanti il prossimo mercato. La politica di investimenti imposta dalla proprietà nerazzurra non cambierà nemmeno questa estate, e per questo motivo non sono da escludere cessioni importanti e dolorose. Il Corriere della Sera illustra lo scenario che potrà verificarsi tra qualche mese: "L'Inter dovrà fare cessioni importanti. Dybala sarebbe il primo colpo, non l'unico. Il ritorno di Lukaku è difficile, non da escludere col prestito e con uno sforzo del belga, pronto a ridursi l'ingaggio dai 12,5 milioni attuali a 9. Per questa operazione dovrà schiarirsi il futuro del Chelsea. I giocatori che hanno mercato sono Lautaro, Barella, Skriniar e Bastoni. Da due di questi la società vuole incassare 120 milioni. Accantonata la quota per la sostenibilità, una parte si potrà reinvestire per il mercato".