L'Inter ha una strategia chiara per la fascia destra: vista la scadenza di contratto nel 2025 per Denzel Dumfries, la dirigenza starebbe pianificando un suo possibile addio sostituendolo con un giocatore che piace molto a Simone Inzaghi. Ecco cosa risulta al Corriere dello Sport: "Ndoye non è ancora da considerare come un obiettivo per il club nerazzurro. Lo può diventare, però, nel caso in cui, senza un’intesa per il rinnovo di contratto, Dumfries finisse sul mercato. Vero che nella Svizzera e nel Bologna, Ndoye ha giocato da esterno alto. Ma il “quinto” l’ha già fatto ai tempi del Basilea. Insomma, non si tratterebbe di “addestrarlo” da zero, ma di affinarne le doti difensive.