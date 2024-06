Si attendono aggiornamenti anche sul futuro di Dumfries: l'olandese ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e l'Inter non ha intenzione di perderlo a zero. Anche per questo non è da escludere la partenza dell'ex PSV, con i nerazzurri che hanno messo nel mirino Dan Ndoye, valutato 25 mln di euro dal Bologna. A fine Europeo Dumfries incontrerà l'Inter e lì il suo futuro sarà definito.