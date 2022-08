Inter, Pinamonti verso l’Atalanta: la formula. Casadei? Un’italiana sfida il Chelsea

Dopo aver sistemato la rosa con diverse operazioni in entrata, l'Inter lavora alle uscite. I nomi caldi sono quelli di Andrea Pinamonti e Cesare Casadei: questa può essere la settimana decisiva per chiudere le operazioni.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, su Pinamonti è in atto un braccio di ferro con l’Atalanta, che ha già incassato la preferenza del giocatore:

"I due club stanno trattando su cifra e formula: 20 milioni la richiesta, 15 l’offerta. E ancora: la società bergamasca vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, l’Inter una cessione definitivo o un obbligo. Possibile che si chiuda, alla fine, con un prestito con diritto che si trasforma in obbligo a condizioni non troppo difficili da centrare. E con recompra che tuteli in futuro l’Inter".