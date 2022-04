Inter, Pinamonti possibile pedina di scambio in questo affare: lo scenario

Quale futuro per Andrea Pinamonti? L'Inter ha le idee chiare in vista dell'estate, sono due le soluzioni possibili

Quale futuro per Andrea Pinamonti ? In prestito all’Empoli, l’attaccante di proprietà dell’Inter ha nel mirino la doppia cifra di gol da qui a fine stagione.

Come svelato da Calciomercato.com, a fine stagione poi l’Inter e l’agente Mino Raiola si incontreranno per fare il punto sulla situazione. Probabilmente la società lo utilizzerà come carta da giocarsi in estate per arrivare a Gianluca Scamacca. L’alternativa è cederlo al miglior offerente per fare cassa (Torino e Lazio sono interessate).