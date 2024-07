Oltre ai vari nomi a parametro zero per sostituire Tajon Buchanan, che starà fuori per circa 4-5 mesi dopo l'infortunio alla tibia, l'Inter potrebbe anche valutare di lanciare uno dei suoi giovani del vivaio. Lo spiega oggi Tuttosport: "Sulla destra ci sarebbe la soluzione interna che porta a Mattia Zanotti, cercato dal Lugano dopo l’esperienza dell’ultima stagione al San Gallo. Il canterano, seguito anche da club tedeschi, visto che Oaktree vorrebbe puntare molto sui giovani del vivaio, potrebbe diventare un’alternativa “no-cost”.