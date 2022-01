Inter, premio da Zhang? “Anche Inzaghi si auspica questa gradita sorpresa sul mercato”

Nonostante al momento non sia previsto un extra budget per il mercato, anche il tecnico piacentino si auspica una gradita sorpresa dal presidente

E' sotto gli occhi di tutti lo straordinario lavoro svolto sin qui da Simone Inzaghi, che in sei mesi ha già conquistato gli ottavi di Champions League e il primo trofeo stagionale. Chissà che ora, scrive Tuttosport, non possa anche ricevere un regalo dal suo presidente: "Zhang, dopo aver elogiato nuovamente tutti per i risultati, e per il lavoro di questi mesi, e aver posato con la coppa tra le mani insieme alla propria dirigenza nella sala dei trofei nerazzurra regalerà insomma ai tifosi – e si regalerà – la permanenza di quei navigati professionisti fondamentali nelle ultime vittorie dell’attuale capolista.