Sky – Inter, priorità Cabal: servono 10 milioni. Due nomi alternativi

Prosegue il casting per la difesa in casa Inter . Si cerca un braccetto sinistro da regalare a Simone Inzaghi dopo l’infortunio di Buchanan, ecco le ultimissime da Sky Sport.

“Il primo nome è quello di Cabal, per cui il Verona chiede 10 milioni di euro. Le alternative ci sono, sono profili diversi: Ricardo Rodriguez del Torino, con un contratto di un anno e opzione per il secondo, o Mario Hermoso che vorrebbe un triennale invece e avrebbe dunque costi più alti rispetto ai nomi precedenti. La priorità in questo momento è però Cabal”, le parole del giornalista in studio.