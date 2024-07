"L’Inter vorrebbe infatti rinnovare il contratto di Dumfries, ma per ora l’accordo non c’è. Non dovesse arrivare questa intesa, il club valuterebbe eventuali offerte per Denzel, per non rischiare di perderlo a zero l’anno successivo, essendo in scadenza al 30 giugno 2025", le parole del giornalista in studio a Sky.