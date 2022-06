Inter, il retroscena: “Tra Inzaghi e Lukaku c’è una promessa ancora valida”

Ad un anno di distanza, Simone Inzaghi può finalmente contare in tutto e per tutto su Romelu Lukaku e non solo per due settimane. E lo stesso centravanti belga non vede l'ora di mettersi a disposizione del tecnico, che negli anni ha saputo sempre valorizzare al meglio i suoi attaccanti. Scrive il Corriere dello Sport: "Cento è il numero di reti che Big Rom vuole raggiungere con la maglia dell'Inter: parte dalle 64 firmate nelle 95 gare disputate in nerazzurro e chi parla con lui assicura che le sue motivazioni sono enormi. Trentasei gol sono tanti e non li ha mai firmati in una stagione. Però nel 2019-20, la sua prima annata a Milano, con Conte ha già stabilito il suo record personale (34).