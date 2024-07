Inter accanto a Qatar Airways in occasione della FIA 2024: il comunicato

FC Internazionale Milano sarà tra i protagonisti dello spazio espositivo di Qatar Airways durante il Farnborough International Airshow, uno degli appuntamenti più importanti per il settore dell'aeronautica e dello spazio, al via a Londra da oggi, 22 luglio, fino al 26 luglio 2024.

Inter è stata scelta da Qatar Airways per partecipare a questa manifestazione insieme ai partner sportivi più importanti della compagnia aerea, tra gli espositori di maggiore rilievo alla fiera. Durante il salone, ciascuno dei brand avrà un proprio spazio espositivo nella Trophy Area allestita all’interno dello stand: Inter, per celebrare la stagione sportiva appena conclusa, esporrà la Coppa dello Scudetto 2024 e le maglie pre-match e training impreziosite dal logo di Qatar Airways, Official Main Training Kit Partner dalla stagione 2024/2025.