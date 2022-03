Inter, mossa Marotta per Bremer: “Metterà sul piatto queste due contropartite”

Il centrale brasiliano è l'obiettivo numero uno per la difesa, soprattutto se a fine stagione Inter e De Vrij dovessero ragionare su una cessione

Non c'è più alcun dubbio: per l'estate l'Inter punta fortissimo su Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha già chiesto al Torino di essere ceduto in estate e i nerazzurri sono nettamente in pole per prenderlo. E, come riporta Tuttosport, stanno cercando la contropartita giusta da proporre al Torino: "Il centrale brasiliano è l'obiettivo numero uno per la difesa, soprattutto se a fine stagione Inter e De Vrij dovessero ragionare su una cessione in Inghilterra.