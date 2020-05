Inter, rebus Lazaro: due le ipotesi per il suo futuro. Da Newcastle segnali contrastanti

Il futuro di Valentino Lazaro rimane un rebus: l’esterno austriaco, prelevato dall’Inter la scorsa estate, non ha convinto Antonio Conte, e a gennaio è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Newcastle. Secondo il Corriere dello Sport, per l’ex Hertha Berlino esistono due ipotesi per il suo futuro:

“Dilemma Lazaro: ha giocato solo cinque partite nel Newcastle, il rischio che a fine stagione venga rispedito indietro resta vivo. L’Inter lo ha girato in Premier League, qualche timido approccio dell’austriaco in maglia nerazzurra non è stato abbastanza per tenerlo. Ma adesso è più facile ipotizzare che la società lo utilizzi come pedina di scambio nella prossima estate“.

SEGNALI CONTRASTANTI – “I 22 milioni di euro versati all’Herta Berlino un anno fa sono un buon motivo per confidare che il Newcastle – tenuto a corrispondere una cifra analoga, nel caso – faccia rientrare l’Inter dall’investimento. In Inghilterra sostengono, tuttavia, che la nuova proprietà del club possa anche puntare su Valentino Lazaro. […] Prima va definita la situazione allenatore: se non ci sarà più Steve Bruce, allora potrebbero essere fatte altre valutazioni”.