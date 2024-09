La rete di Nicolò Barella contro l'Atalanta è stata scelta dai tifosi come Betsson Sport Goal of the Month di agosto

Marco Astori Redattore 6 settembre 2024 (modifica il 6 settembre 2024 | 17:06)

Una vera e propria magia, un gol straordinario che ha lasciato a bocca aperta tutti i tifosi nerazzurri: la rete di Nicolò Barella contro l'Atalanta è stata scelta dai tifosi come Betsson Sport Goal of the Month di agosto. Nel corso dei suoi anni nerazzurri Barella ha dimostrato classe e tecnica con giocate superlative.

Ora alla collezione si aggiunge un capolavoro meraviglioso, un gol arrivato con un tiro al volo di sinistro dal limite dell'area, che ha permesso all'Inter di portarsi sul 2-0 in una sfida contro un avversario di grande valore. Una perla che i tifosi hanno scelto come gol più bello di agosto: rivediamo il primo Betsson Sport Goal of the Month della stagione!