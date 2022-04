Inter, retroscena Barella: fila di pretendenti prima del rinnovo. Una big insiste

Prosegue la corte di un top club straniero al giovane centrocampista che si è legato ai colori nerazzurri fino al 2026

Nicolò Barella ha deciso di legarsi all'Inter fino al 2026 non molto tempo fa. Una scelta praticamente mai in discussione, frutto dell'ottimo rapporto con i compagni e con l'ambiente. Il ragazzo in nerazzurro si trova bene e nello spogliatoio ha già messo radici importanti, nonostante il pressing di diversi top club nell'ultimo periodo.

Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "Barella avrebbe potuto orientarsi diversamente, almeno due volte. Prima di arrivare all’Inter e pure prima di firmare il nuovo accordo: c’era la fila per portarlo via. E per la verità c’è ancora, c’è una strada che porta in Spagna, per info citofonare Carlo Ancelotti".