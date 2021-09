Inter, il retroscena: “Marotta voleva due top della Fiorentina, no dei Viola”

Il retroscena raccontato dal Corriere Fiorentino: i rapporti tra i due club sono tesi, tanto che i Viola hanno rifiutato due proposte Inter

Non corre buon sangue, l'abbiamo capito, tra la Fiorentina e l'Inter oggi non corre buon sangue. Lo confermano le parole di Commisso, la replica di Antonello e anche un retroscena di mercato riguardante i due club. Spiega infatti il Corriere Fiorentino: "I rapporti, anche dopo il caso Superlega, rimangono tesi. Come dimostrano le schermaglie di mercato, dove lo scambio (di prestiti) tra Biraghi e Dalbert rimane l'unico affare concluso sull'asse Firenze-Milano e dove gli interessi nerazzurri per Castrovilli o Vlahovic sono sempre stati rispediti al mittente".