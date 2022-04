Inter, il retroscena: “Eriksen? No, a gennaio 2020 Conte chiese questo nome”

Oggi Conte ed Eriksen si ritroveranno per la prima volta sullo stesso campo dopo il loro rapporto (burrascoso) all'Inter

Alle 18.30 andrà in scena Brentford-Tottenham, sfida nella quale Christian Eriksen e Antonio Conte si ritroveranno per la prima volta in un campo da calcio dopo la loro esperienza all'Inter. Avventura che però iniziò in maniera complicata per il centrocampista danese, che, come ricorda La Gazzetta dello Sport, incontrò non poche difficoltà nei primi mesi in Italia: "Quando nel gennaio 2020 dal Tottenham passò all'Inter, Conte disse: "È un gran colpo, vedremo come ci sarà utile". Retroscena: Conte in quella sessione di mercato aveva chiesto Arturo Vidal. E niente: trequartista, mezzala, in appoggio alle punte. L'Eriksen che con gli Spurs sapeva fare tutto, d'un tratto scoprì che nell'Inter di Conte - modulata sul 3-5-2 - non poteva fare nulla". Il resto, però, è storia che conosciamo tutti.