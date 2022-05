Inter, Gds: “Lautaro è diverso. Certi comportamenti non esemplari di Hakimi hanno…”

Retroscena a sorpresa della Gazzetta dello Sport. Si torna all'estate del 2021 e alla decisione dell'Inter di cedere Achraf Hakimi

Retroscena a sorpresa della Gazzetta dello Sport. Secondo la Rosea, alla base della cessione di Achraf Hakimi al Psg per 70 milioni di euro ci sarebbero anche dei comportamenti non perfetti dell'estero marocchino, che avrebbero indispettito la società. Per Lautaro il discorso è diverso.

"Il club nerazzurro sta provando a trovare vie alternative di ricavi, facendo fruttare il buon rendimento di alcuni giocatori in prestito, Pinamonti su tutti. Non siamo al discorso Hakimi dello scorso maggio, con l’Inter molto convinta - anche per qualche comportamento non proprio irreprensibile del marocchino - di rinunciare al suo esterno. Qui l’Inter si immagina con Lautaro",scrive la Rosea.