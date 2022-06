Inter, il retroscena: “Inzaghi al telefono ha detto scherzando a Lukaku che…”

Lukaku ritorna non solo come uomo-scudetto, ma anche come anti-Diavolo. Il primo ad esserne convinto è Inzaghi

E' partito il count-down per il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. E' infatti atteso domani il belga a Milano, dove completerà l'iter delle visite mediche e firmerà il suo contratto coi nerazzurri. E il Corriere dello Sport racconta un retroscena tra il centravanti e Simone Inzaghi: "Lukaku ritorna non solo come uomo-scudetto, ma anche come anti-Diavolo. Il primo ad esserne convinto è Inzaghi, che non a caso ha insistito così tanto per tornare ad averlo a disposizione. Un anno fa gli bastarono pochi giorni per comprenderne le potenzialità e quello che gli avrebbe potuto garantire. E il campo non ha fatto altro che confermarlo: con Big Rom, l’Inter non si sarebbe lasciata sfuggire lo scudetto.