Inter, il retroscena: “Lukaku ad affare fatto è scoppiato in lacrime e ha chiamato…”

E' finalmente atterrato a Milano, Romelu Lukaku, che di fronte a sé, oltre a quella sportiva, ha un'altra sfida: convincere anche i pochi scettici e chi ancora non l'ha perdonato per l'addio dell'anno scorso. Spiega il Corriere dello Sport: "L’ultima sfida (la prima della seconda campagna d’Italia) di Romelu Menama Lukaku Bolingoli, nato ad Anversa il 13 maggio del 1993, riguarderà proprio i tifosi, gli ultrà nerazzurri che, alle avvisaglie del clamoroso ritorno, gli hanno dedicato un lenzuolo non proprio amichevole, appeso davanti al Meazza: «Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu». Non lo contesteranno, ma il trasporto precedente, secondo loro, non è raggiungibile. Eppure dovrebbe colpirli l’indiscrezione secondo cui, quando il suo avvocato Sebastien Ledure gli ha comunicato che era fatta, Romelu sia scoppiato in lacrime e che, esaurita la commozione, abbia subito telefonato a Lautaro Martinez per rinverdire la fratellanza offensiva".