Inter, il retroscena: “Se Lukaku non fosse andato al Chelsea, sarebbe partito…”

Il retroscena raccontato nell'edizione odierna di Tuttosport: se Lukaku fosse rimasto, sarebbe stato un altro a lasciare Milano

Non è stata un'estate facile per l'ambiente Inter: tra i tumulti in società e la necessità di far cassa cedendo qualche pezzo pregiato, il club nerazzurro ha fatto fatica ad operare sul mercato, facendo però un ottimo lavoro. Tuttosport, nella sua edizione odierna, racconta però un interessante retroscena in merito alla partenza di Romelu Lukaku. Eccolo: "L’estate scorsa l’agente italo-olandese (Mino Raiola, ndr) aveva iniziato a sondare il mercato inglese e se non si fosse palesato il Chelsea per Lukaku, probabilmente De Vrij sarebbe potuto essere uno dei sacrificati all’altare dei conti".