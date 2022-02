Sky – Rinnovi, l’Inter ha incontrato gli agenti di Handanovic e Perisic. Il club…

La dirigenza nerazzurra lavora sul ricorso per le due giornate di squalifica ma anche sui contratti

L'Inter è alle prese con un campionato che si è fatto combattutissimo. La squadra è concentrata, all'indomani dalla vittoria sulla Roma, sulla gara di Napoli. La formazione di Spalletti è a meno un punto come il Milan e i nerazzurri non hanno ancora recuperato la gara contro il Bologna.

La società invece è concentrata su due aspetti: il ricorso per la squalifica di due giornate a Bastoni (che vuole cercare di recuperare dal trauma alla caviglia per esserci contro il Liverpool, l'Inter non avrà già un'altra colonna, Barella) e i rinnovi. Il club, stando quanto riportato da Skysport, ha incontrato nei giorni scorsi gli agenti di Perisic e Handanovic. La società ha fatto sapere di volerli tenere entrambi. Le parti si riaggiorneranno in seguito.