Sky – Inter, rinnovo Dzeko? Il club ha una strategia chiara per lui ed altri

Non esiste per cui biglietto da visita migliore per un rinnovo di contratto ormai in scadenza invocato da più parti.

L'aggiornamento sulla questione arriva da Luca Marchetti negli studi di Sky Sport: "L'Inter i rinnovi degli ultratrentenni li prenderà in considerazione con più calma. L'intenzione è offrire a coloro che sono in scadenza di contratto un rinnovo di un solo anno più o meno alla cifre attuali per non legarsi per più tempo. Certo, si possono poi fare delle eccezioni".