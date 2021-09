SM – Inter, si accelera per un rinnovo inaspettato: “Importante per le rotazioni”

L'Inter è irritata dalle parole di Commisso ma non replicherà, cercando di sfruttare il tempo per accelerare le manovre per i rinnovi di contratto

L'Inter non darà peso alle parole di Rocco Commisso. Le dichiarazioni del patron della Fiorentina hanno infatti sorpreso, ma il club nerazzurro ha le idee chiare sul da farsi: non vuole sprecare tempo, considerando che al momento sono altre questioni più urgenti da risolvere. Spiega SportMediaset: "L'Inter è irritata, ma non sono previste repliche (come riportato anche da FcInter1908) e si lascerà la risposta al campo, cercando di sfruttare il tempo per accelerare le manovre per i rinnovi di contratto. Subito Lautaro, poi Barella ma soprattutto Brozovic e Vecino, come il croato in scadenza il prossimo giugno, che ha confermato contro il Bologna quanto può essere importante nelle rotazioni di Inzaghi".