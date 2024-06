Inter, Standard & Poor’s: “L’arrivo di Oaktree non avrà impatti sul bond”

In una nota ufficiale, l'agenzia di rating Standard & Poor’s ha comunicato che l'avvento di Oaktree alla guida dell'Inter dopo Suning non avrà ripercussioni sul bond che scadrà nel 2027. Ecco l'annuncio, riportato da Calcio e Finanza:

"S&P Global Ratings dichiara che l’acquisizione del club di calcio italiano Internazionale Milano da parte dei fondi gestiti da Oaktree Capital Management L.P. non ha implicazioni immediate sul credito per Inter Media and Communication SpA il principale veicolo di finanziamento di TeamCo, data la nostra comprensione dell’impegno di Oaktree a garantire la stabilità operativa e finanziaria di TeamCo".