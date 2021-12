Muriel non più intoccabile, può lasciare l’Atalanta: “Ci pensa anche l’Inter”

Rispunta il nome di Luis Muriel per l’attacco dell’Inter. Già accostato in estate ai nerazzurri, il centravanti può dire addio all’Atalanta

Rispunta il nome di Luis Muriel per l’attacco dell’Inter. Già accostato in estate ai nerazzurri, il centravanti colombiano può dire addio all’Atalanta dopo una prima parte di stagione deludente. Tra le squadre che pensano al giocatore e osservano con attenzione la situazione c’è anche l’Inter appunto. Come riporta TMW, “l'idea del colombiano è quella di lasciare Bergamo per trovare un ultimo contratto e un posto da titolare. Farebbe comodo a molte squadre, ma le richieste dell'Atalanta non sono per nulla basse - oltre 20 milioni di euro - e la sensazione è che in pochissimi potrebbero permettersi una cifra tale. Diversamente dal Papu Gomez un anno fa, non c'è stato nessuno screzio con il tecnico Gasperini né con la società, è solo una volontà (e ambizione) di giocare di più”, si legge.

L’Atalanta non vorrebbe cederlo, mentre il giocatore chiede spazio e vorrebbe partire per trovare maggior continuità, anche in chiave nazionale. Ed ecco le squadre che ci pensano in Italia, tra cui l’Inter: “Un attaccante così farebbe comodo a quasi tutte. La Lazio, che saluterà Muriqi e che avrà bisogno di sostituirlo, anche se i rapporti che corrono non sono ottimali. L'Inter forse ha più bisogno di un vice Dzeko che non un altro tuttofare, dalla prima alla seconda punta, oppure da esterno. Il Milan recuperando Rebic, Giroud, Leao e Ibrahimovic e forse a posto, la Juventus punta forte su Icardi. Insomma, la soluzione al rompicapo non è semplice. Se è vero che Muriel può andare via, dall'altro dovrà trovare la proposta giusta per farlo”, sottolinea TMW.