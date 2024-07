Per questo motivo, come scrive Tuttosport, negli uffici di viale della Liberazione si stanno valutando altri profili: "Inzaghi, così come i dirigenti, avrebbe puntato su Hermoso, ma la proprietà Oaktree non ha avallato un investimento alto (5 milioni per tre stagioni) per un 29enne. Resta sul tavolo un'opzione comunque su un over30 svincolato come Ricardo Rodriguez, ma l'ex Torino si accontenterebbe di un contratto da una stagione con un ingaggio più basso. L'Inter sta valutando pro e contro, non c'è fretta e mantiene nel mirino anche l'ex Pirola della Salernitana che per età (22 anni), passato nel vivaio e prospettive intriga chiaramente di più, anche se non è detto che i campani diano l'ok a un trasferimento in prestito con diritto di riscatto".