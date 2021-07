Inter-Sanchez, spunta un’ipotesi nuova. “E Inzaghi su Alexis si è già espresso”

Rebus sul futuro del centravanti cileno, che pesa molto sul monte ingaggi: ecco la possibile strategia dell'Inter per lui

Quello di Alexis Sanchez è uno dei nomi su cui l'Inter sta cercando di capire in queste ore cosa fare. Il cileno è infatti molto pesante a livello di monte ingaggi e al momento il suo stipendio è insostenibile per il club nerazzurro, considerando il suo ruolo da riserva. Ma Simone Inzaghi, spiega Calciomercato.com, si è già espresso su di lui: "Il punto di partenza da cui ragionare per analizzare quelle che potrebbero essere le prospettive della punta cilena è che Simone Inzaghi, in sede di trattativa per vestire il nerazzurro, ha confermato a Marotta e ad Ausilio di gradire molto il profilo di Sanchez, ritenuto fondamentale per alternarsi a Lukaku e Lautaro che restano gli intoccabili di questa squadra".