Inter, sicuri questi 4 addii: “E in difesa il club può dare spazio a questi 2”

Mentre Vecino una capatina in campo la fa, Sanchez e Vidal con la loro indolenza confermano quanto si sapeva già: con una buonuscita verranno salutati

Un saluto emozionante, quello di San Siro, ai giocatori dell'Inter al termine della gara contro la Sampdoria: i calciatori si sono infatti fermati sotto la Curva e hanno salutato per quest'anno i tifosi. E questo momento, come scrive La Gazzetta dello Sport, ha dato anche qualche indizio di mercato: "Mentre Vecino una capatina in campo la fa, Sanchez e Vidal con la loro indolenza confermano quanto si sapeva già. Malgrado abbiano un altro anno di contratto, con una buonuscita verranno salutati.