Inter a Sassuolo per un doppio obiettivo. Raspadori non è l’unico nel mirino

L'Inter sarà presente a Reggio Emilia per osservare da vicino i due giovani attaccanti del Sassuolo

L'Inter pensa già al futuro e a come rinforzare la squadra nelle prossime sessioni di mercato. L'ad Marotta insieme al ds Ausilio guarda con grande attenzione in casa del Sassuolo. L'obiettivo numero uno è il giovane attaccante Raspadori , ma non è l'unico neroverde che piace. Anche Scamacca, già obiettivo nello scorso mercato, verrà monitorato e rimane un giocatore nel mirino dell'Inter.

Secondo Calciomercato.com "L'attaccante cresciuto nella Roma sarà osservato da vicino questa sera, nella sfida che apre la quarta giornata di campionato tra Sassuolo e Torino. L'Inter, che in estate l'ha chiesto in prestito ricevendo un secco no dal Sassuolo, prima di pianificare un investimento vuole vederlo all'opera con continuità. Scamacca è un profilo che piace, è giovane e forte, ma costa più di 25 milioni. Per questo deve meritare di essere da Inter".