Inter, 40 mln per Scamacca? “Ciò che spaventa i dirigenti e la vera alternativa”

L’Inter continua a seguire con grande attenzione la situazione di Gianluca Scamacca. Ma non è l'unico profilo monitorato

L’Inter continua a seguire con grande attenzione la situazione di Gianluca Scamacca . È la prima scelta per rinforzare l’attacco, ma non l’unica, come svelato da Calciomercato.com. Ecco le ultimissime novità in chiave mercato sul classe 1999: “Servono conferme, quelle che Dionisi chiede sul campo di domenica in domenica e che la società spera di ottenere alla luce del recentissimo prolungamento di contratto fino al 2026. E ad esserne convinta è la stessa Inter, spaventata dalle richieste neroverdi vicine ai 40 milioni di euro e non del tutto convinta che le caratteristiche tecnico-tattiche del classe ‘99 si sposino alla perfezione con l’identikit tracciato da Simone Inzaghi e dall’area tecnica nerazzurra”, si legge.

Ma c’è anche un piano B per il portale, con un nome e un cognome in particolare, sempre dall’Italia. Si tratta di un attaccante che si sta mettendo in luce in questa stagione in Serie A: “Il ds Piero Ausilio sta sondando anche delle piste alternative, più in linea con la forza fisica e la rapidità necessarie per ribaltare rapidamente l’azione che l’attaccante di complemento della prossima stagione dovrebbe possedere. In tal senso, uno dei profili studiati con grande attenzione nel corso di questa stagione porta ad Udine e al brasiliano Beto”.