Inter, scelto l’obiettivo in mezzo per giugno. Se ne occupa direttamente Marotta

L'amministratore delegato nerazzurro farà leva sugli ottimi rapporti con il Sassuolo per strappare Frattesi alla concorrenza

Davide Frattesi è sicuramente un obiettivo di mercato dell'Inter per la prossima estate. Il centrocampista del Sassuolo è ritenuto in viale della Liberazione il tassello giusto per rinforzare la mediana di Inzaghi e presto verranno gettate le basi per l'affare. E' importante anticipare la concorrenza ed è per questo motivo che si muoverà direttamente Marotta. Spiega infatti il Corriere dello Sport di oggi: "Per il centrocampo interista le novità sono previste per la prossima stagione. Con un obiettivo già scelto, ovvero Frattesi del Sassuolo. Sarà Marotta ad occuparsi della pratica, facendo leva sugli ottimi rapporti con Carnevali, in modo da inserire una o più contropartite tecniche".