Uno dei casi che l'Inter dovrà risolvere entro la fine del mercato è quello legato al futuro di Denzel Dumfries. Ecco il punto fatto oggi da Tuttosport: "Per l’olandese tutto è rimandato a dopo gli Europei ma, essendo il suo contratto in scadenza nel 2025, non si può prescindere da un rinnovo nel caso non dovesse arrivare un’offerta per la cessione (che però costringerebbe l’Inter a prendere un altro titolare): quasi superfluo rimarcare lo scenario che vede Dumfries come unico sacrificato nell’estate nerazzurra".